Malagò: “San Siro punto fermo a prescindere da Inter e Milan”

Intervistato durante un evento all’università di Roma-Tor Vergata, il presidente del CONI, Giovanni Malagò ha parlato del futuro dello stadio San Siro e della scelta di virare su nuovi fronti di Milan e Inter : "Preoccupato per San Siro? Leggo le notizie, non sono preoccupato. San Siro è comunque un punto fermo a prescindere dalle scelte dei club. A tre anni dall’evento sono altri i punti di preoccupazione".

Le dichiarazioni di Malagò hanno rassicurato, dunque, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 che apriranno ufficialmente proprio a San Siro, come stabilito dal progetto iniziale presentato al CIO. La situazione, nonostante le parole del presidente, rimane comunque in evoluzione ed i nuovi progetti di Milan e Inter potrebbero andare a condizionare il futuro del “Meazza”, in qualità di casa dei Giochi Invernali. Milan, accordo con CAA-Icon per il nuovo stadio. E spunta un sondaggio...