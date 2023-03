Nuovo stadio, accordo Milan-CAA Icon. E spunta un sondaggio per i tifosi

Il Milan fa sul serio per la realizzazione del nuovo stadio e stila un accordo con CAA Icon. E quel sondaggio per i tifosi rossoneri...

Enrico Ianuario

Il Milan è deciso a realizzare il nuovo stadio. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, il club di via Aldo Rossi ha scelto di affidarsi al colosso mondiale CAA Icon nel percorso che condurrà alla realizzazione del nuovo impianto nell’area periferica di Milano denominata 'La Maura'. Nonostante alcune perplessità da parte della politica locale, Cardinale è intenzionato ad andare avanti con questo progetto ambizioso. CAA Icon avrà il ruolo di consulente decisivo in tal senso. Non a caso è tra i leader internazionali nei contesti di costruzione di impianti sportivi moderni. Tra le opere di cui ha contribuito alla creazione ci sono la O2 Arena di Londra, l’Allegiant Stadium di Las Vegas, il Milwaukee Bucks Entertainment District, il Rose Bowl di Pasadena e altri maxi impianti per gli sport americani.

Come sottolinea Calcio e Finanza, RedBird 'sarà affiancato dalla società di consulenza nel management dello sport, leader a livello globale, come parte dell’attività necessaria per arrivare alla costruzione del nuovo impianto che ospiterà le future gare della squadra'. Intanto il Milan, in collaborazione appunto con CAA Icon, ha lanciato un sondaggio ai tifosi che riguarda:

Frequentazione stagionale allo stadio

Come il tifoso raggiunge lo stadio: mezzi di trasporto pubblici, auto privata, …

Quanto tempo prima si reca allo stadio

Necessità di parcheggio

Modalità di frequentazione: con amici, famigliari, ecc.

Comodità e ampiezza delle sedute

Cibo e bevande di altissima qualità

Maggior numero di toilette

Usufruire dei servizi hospitality nel pre e nel post-partita

Servizio internet wifi/internet di alto livello

Maggior numero di hostess/steward

Come ben si sa, non esiste ancora il nuovo progetto e, proprio per questo motivo, il Milan, con l’aiuto di CAA Icon, sta cercando di trovare i giusti parametri per poter lavorare al meglio in ottica futura. Intanto cliccando qui potrete accedere al sondaggio e mettere le vostre preferenze. Mercato Milan, che occasione in Spagna >>>

