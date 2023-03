Calciomercato Milan – Occasione dal Siviglia: Maldini prepara il colpo

Secondo quanto riportato da TMW, Paolo Maldini starebbe sondando il terreno per un colpo in ottica calciomercato . Il Milan , infatti, parrebbe interessato al difensore francese Tanguy Nianzou , attualmente sotto contratto con il Siviglia .

Il talento classe 2002, con un passato tra Bayern Monaco e Psg, ha già collezionato 19 presenze con la maglia dei Rojiblancos, scandite da due gol, e vanta anche una discreta esperienza in Champions League. Grazie al suo palmarès, nonostante la giovane età, può mettere in mostra trofei come un campionato francese, due campionati tedeschi, una supercoppa Uefa e un Mondiale per club.