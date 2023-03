Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Ecco il rinforzo in difesa”

Il Milan si prepara ad una sessione estiva di calciomercato davvero scoppiettante. Il club di Via Aldo Rossi lavorerà moltissimo, in entrata e in uscita, per migliorare il più possibile la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli. In caso di qualche partenza eccellente (Ante Rebić? Rafael Leão?), il Diavolo si muoverebbe - naturalmente - alla caccia di sostituti all'altezza. Per il momento, però, quando è ancora da chiarire la situazione dei giocatori da riscattare - eventualmente - dopo la stagione in prestito, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara hanno ben chiaro in mente quali sono gli acquisti da centrare.