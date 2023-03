Fiorentina-Milan, torna Bennacer. Mister Pioli non farà rivoluzioni

Domani sera Fiorentina-Milan al 'Franchi' con Ismaël Bennacer a metà campo. Nella fila rossonere qualche cambio ma niente turnover estremo

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Fiorentina-Milan. La partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023 è in programma domani sera, alle ore 20:45, allo stadio 'Franchi' di Firenze. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, farà giusto qualche ritocco (per altro qualcuno obbligato) dove sarebbe impossibile non cambiare. Eviterà quindi di ricorrere al turnover estremo pur se prossimo alla partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham.

Fiorentina-Milan, dietro conferma per Maignan e Thiaw — Per Fiorentina-Milan seconda gara consecutiva da titolare per Mike Maignan, dunque, e conferma, al centro della difesa a tre dei rossoneri, per il colosso tedesco Malick Thiaw, divenuto titolare fisso in retroguardia. Sono però squalificati Rade Krunić e Rafael Leão, pertanto, ha ricordato la 'rosea', rispetto al Diavolo che, qualche giorno fa, ha sconfitto per 2-0 l'Atalanta a 'San Siro' almeno due cambi nell'undici iniziale sono certi. Chi prenderà il loro posto? Presumibilmente due fedelissimi dell'allenatore.

Tornano anche Calabria e Bennacer in mediana — In cabina di regia per Fiorentina-Milan rientrerà finalmente Ismaël Bennacer, assente da più di un mese per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista franco-algerino, classe 1997, riprenderà il suo posto a metà campo al fianco di Sandro Tonali e farà, dunque, rodaggio e prove generali per la sfida di mercoledì prossimo a Londra contro gli 'Spurs'. Anche il probabile ritorno, sulla fascia destra, di Davide Calabria in luogo di Junior Messias va letto in questo senso. Pioli riabbraccia uno dei suoi pilastri e lo testerà a tutta fascia.

Novità De Ketelaere. Staffetta Giroud-Ibrahimović — In attacco, per Leão agirà invece Ante Rebić. Per lui, parlano i numeri (29 gol in 113 partite con il Milan, un passato da bomber della squadra rossonera) e l'assenza di concorrenza: Divock Origi ha deluso quasi sempre quando ha giocato. La vera novità, però, per Fiorentina-Milan, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', sarà la presenza di Charles De Ketelaere, in trequarti, al posto di Brahim Díaz, che comincerà il match contro i viola dalla panchina. CDK non gioca titolare dallo scorso 29 gennaio, in occasione di Milan-Sassuolo 2-5. In odore di staffetta, davanti, Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimović. Milan, ghiotta chance per il centrocampo: le ultime di mercato >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!