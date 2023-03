Calciomercato Milan – Centrocampo, ghiotta occasione per Maldini

Domani sera, alle ore 20:45, il Milan di Stefano Pioli sarà di scena allo stadio 'Franchi', contro la Fiorentina, in una partita della 25^ giornata della Serie A 2022-2023. Sarà fondamentale, per i rossoneri, riuscire a centrare la vittoria: non tanto - purtroppo - per restare in scia del Napoli, ma più che altro per continuare la corsa per la qualificazione in Champions League. Nel frattempo, sul fronte mercato, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara continuano a lavorare su tre fronti.