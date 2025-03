Il giovane centravanti ex anche di Pisa in Serie B e Ajax nella Eredivisie olandese ha confermato come, in camera, da bambino avesse il poster di Zlatan Ibrahimović, suo idolo da sempre. Ibra che ha incrociato, a 'San Siro', in occasione di Milan-Udinese 1-0 dello scorso 19 ottobre 2024. Per l'occasione, Lucca ha avuto modo di parlare con l'ex attaccante, attuale Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan.