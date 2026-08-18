Oggi è il capitano della Juventus, ma la storia di Manuel Locatelli inizia da Visamara e passa per Milanello e San Siro. Intervistato ai microfoni di 'Rivista 11', il centrocampista bianconero è tornato a parlare con affetto e gratitudine del periodo vissuto al Milan.

Il percorso di Locatelli al Milan

Ex Milan, l'intervista a Locatelli

"Ringrazierò sempre il Milan: ho fatto tutta la trafila, è stata casa mia, e ringrazierò sempre Montella per avermi dato fiducia. Quello che mi è pesato è che non avevo gli strumenti per gestire tutto, ero ancora troppo giovane e immaturo. Su di me c’erano delle aspettative enormi e dentro di me sembravano ancora più grandi, soprattutto dopo quel gol alla Juve.

Il peso delle aspettative

"Questa è una cosa che mi ha frenato e non ero neppure in grado di mettermi in discussione. Quindi molte volte davo la colpa agli altri e cercavo degli alibi. Sicuramente ho sbagliato tanto in quel periodo, ma credo anche di non essere stato aiutato. Perciò per me è stato fondamentale andare a Sassuolo, dove mi sono trasformato, sia dal punto di vista calcistico che da quello umano. De Zerbi mi ha dato tanto umanamente, mi ha fatto conoscere ancora meglio il calcio e per questo lo ringrazierò sempre. Ancora oggi sono spesso in contatto con lui".