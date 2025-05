Lo Monaco: “Il Milan deve far lavorare il DS. Tare? Non mi pare che …”

Sul DS ideale per il Milan: "Un buon direttore sportivo è importante che lo facciano lavorare e gli diano la possibilità di potersi esprimere. Altrimenti non risolverebbe nulla. Tare ha l’esperienza giusta di essere stato in una società di spessore con un presidente neppure tanto comodo. Poi non mi sembra che ci siano chissà quali altri profili".