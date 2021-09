Liverpool-Milan, Calabria: “Amaro in bocca, presi due gol evitabili”

Al termine di Liverpool-Milan, ha parlato Calabria, capitano ieri sera. Si è detto molto dispiaciuto per l'esito della sfida.

Ieri sera Liverpool-Milan è finita 3-2 per gli inglesi, ma i rossoneri non hanno sfigurato, considerata anche la grande emozione per il debutto in Champions League, come quello di Davide Calabria da capitano. Una grande emozione per lui, così come per tanti altri. Al termine della sfida, il classe 1996 ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Ecco le sue dichiarazioni.