Liverpool-Milan, Brahim Diaz: “Sono arrabbiato, meritavamo di più”

Ieri sera si è giocata Liverpool-Milan, nuovo esordio rossonero in Champions League, e alla fine ha parlato Brahim Diaz. Le sue parole.

Una sconfitta meritata nella sostanza, ma che sicuramente brucia per come è arrivata, quella rossonera in Liverpool-Milan, come racconta Brahim Diaz. Lo spagnolo, classe 1999, ha segnato il gol che aveva portato i rossoneri in vantaggio, ma poi i Reds hanno ribaltato tutto nel secondo tempo, portando il risultato finale sul 3-2. Un ritorno in Champions League amaro per il Diavolo. A fine gara Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di SportMediaset, ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo: "Sono arrabbiato perché meritavamo di più, abbiamo dimostrato di essere una squadra forte. Pensiamo a una partita alla volta, penso che possiamo fare grandi cose".