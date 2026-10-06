L'ex allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha fatto il punto su il campionato e sulle ambizioni delle principali big. L'ex calciatore e allenatore italiano, intervenuto ai microfoni di stile Tv, ha voluto analizzare il livello delle varie squadre, indicando quelle che, a suo giudizio, hanno qualcosa in più, soffermandosi anche sul Milan.

Serie A, Liverani sul Milan e le altre big

"L’Inter è ancora sopra tutti, poi dico la Roma per continuità di gruppo e allenatore.

Successivamente, Liverani si è soffermato sul Napoli, respingendo l'idea che la squadra azzurra allenata da Massimiliano Allegri possa essere considerata inferiore a Milan e Juventus in termini di qualità della rosa:

Non credo che il Napoli con tutta la rosa sia dietro al Milan e alla Juve perchè ritengo sia superiore, al pari del Como che mi piace molto, ma va valutato sul doppio impegno.

In chiusura, l'allenatore ha voluto analizzare le scelte fatte dal Napoli in estate, soprattutto il passaggio dalla gestione di Conte a quella di Massimiliano Allegri.Il Napoli ha deciso di investire sul pronto con Conte e ora che c'è Allegri mi pare sereno della squadra. Poi c'è da capire il prossimo anno come si potrà costruire, ma è necessario arrivare nelle prime 4 posizioni e, nella totalità della rosa, credo che ci riuscirà