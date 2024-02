Sabatini: “Bisseck è meglio di Thiaw”. E Biasin reagisce così …

Nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda su 'Italia Uno', canale di 'Mediaset', due giornalisti hanno avuto una lite in diretta nata da un'affermazione di uno dei due. Sandro Sabatini, infatti, ha commentato la prestazione di Malick Thiaw in Monza-Milan, affermando di preferirgli Yann Bisseck. Pronta la risposta di Fabrizio Biasin, che ha ricordato al collega le sue previsioni ad inizio stagione. Ecco, dunque, il botta e risposta tra i due.