Calciomercato Milan – Attaccante, pronto l’assalto al bomber del Fenerbahce

Dalla Spagna riferiscono come il Milan sia pronto all'assalto per il bomber del Fenerbahce nelle prossime sessioni di calciomercato

Nel corso della sessione invernale di calciomercato il Milan ha deciso di non acquisire un attaccante. Nonostante inizialmente un innesto in quel reparto fosse ritenuto necessario. Poi, però, le prestazioni di Luka Jovic sono migliorate con il passare delle settimane e questo ha spinto la dirigenza a destinare le risorse economiche per altri rinforzi. Ma non è escluso che in estate un centravanti non possa arrivare a Milanello, chiunque sia il tecnico sulla panchina del Diavolo.