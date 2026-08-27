Lione fuori dalla Champions League, esplode Paulo Fonseca, ex allenatore del Milan: le sue dichiarazioni
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Tensione alle stelle in casa Lione dopo l'eliminazione dei preliminari di Champions League per mano del Fenerbahçe. Nel post partita, l'ex allenatore del Milan Puolo Fonseca, ha risposto con delle dichiarazioni durissime ai giornalisti che lo incalzavano sulle scelte di formazione e sui campi effettuati a gara in corso.
Ex Milan, Fonseca non ci sta
"È sempre la stessa domanda. Ci sono abituato. Che posso dirvi? A fine partita è facilissimo parlare. Forse il motivo è che sono un allenatore di me**a".
Uno sfogo amaro che certifica il momento no del club francese, costretto ora retrocedere nella fase a gironi di Europa League, mentre il Fenerbahçe AEK Atene, Viking e Bratislava festeggiano il pass per la massima competizione europea. Le eliminate finisco ufficialmente nella lista delle potenziali avversari del Milan nel sorteggio della fase di Europa league, in programma venerdì questo a Nyon.
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