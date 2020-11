Lille-Milan, Bonera: “Sappiamo come arginare i francesi. Su Ibrahimovic…”

Ultime Notizie Lille Milan: le parole di Bonera a Sky Sport

MILAN NEWS – Daniele Bonera, collaboratore tecnico del Milan, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Il tecnico ha ovviamente parlato della sfida di domani di Europa League contro il Lille.

Su Pioli: “E’ molto bello ed è un privilegio guidare questa squadra. Il Mister mi lascia molta libertà ed ha fiducia in me e nello staff. C’è una comunicazione costante”.

Sulla gara d’andata contro il Lille: “Abbiamo fatto errori importanti anche se il risultato è stato pesante in virtù delle occasioni gol subite. Hanno giocatori offensivi importanti e che possono farci male ma abbiamo preparato bene la partita e sappiamo dove agire per arginarli”.

Sull’assenza di Ibrahimovic: “Il fatto che non ci sia Ibrahimovic cambia un po’ la squadra dal punto di vista delle caratteristiche ma la nostra idea di calcio rimane la stessa”.

Sulla stanchezza: "La stanchezza è inevitabile anche per il nostro modo di giocare però devo dire che siamo contenti della rosa. L'unico problema sono gli infortunati, Leao, Alexis e Ibra, che ci consentono di fare meno rotazioni ma puntiamo a recuperarli il prima possibile. Siamo contenti della squadra che abbiamo a disposizione e siamo pronti per domani".