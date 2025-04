L’ex Milan: “Tare ha solo pregi. È stato un fenomeno in un aspetto”

Su Atalanta-Bologna: "Mi aspettavo un Bologna più in partita ma l'Atalanta è ritornata, è stata più aggressiva e con un super Retegui, non solo per il gol e l'assist. Si è rivista l'Atalanta con la testa e le qualità che ha".

Sul derby Lazio-Roma: "La Lazio ci ha provato, ha fatto qualcosa di più. Ranieri ha avuto paura di perderlo e doveva avere più coraggio, doveva osare di più. Meritava qualcosa in più. Col Bodo Glimt possono passare i biancocelesti, ma i norvegesi sono forti. Chi critica Baroni comunque non capisce nulla".

Su Artem Dovbyk: "Non mi piace. E' arrivato con grandi prospettive, ha fatto molto bene al Girona ma non gioca per la squadra. Fatica a fare quasi tutto. Castellanos è tutta un'altra cosa. Certo, i tifosi della Lazio erano abituati a Immobile, ma...".

Sulla Juventus: "Credo che la Juve non voglia fare un investimento da 8-10 mln, anche scottata da quanto successo con Motta. Non dovesse arrivare un n.1 in panchina, come Conte o Klopp, devi anche pensare di andare avanti con lui".