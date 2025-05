Etrit Berisha , ex portiere della Lazio oggi in forza all' Hacken , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb', soffermandosi in modo particolare sul possibile arrivo di Igli Tare al Milan nel ruolo di DS. Ecco, dunque, tutte le sue parole.

L'ex Lazio: "Milan, ti racconto com'è Tare". E poi fa una rivelazione su ...

Su come lo convinse a scegliere la Lazio: "Io stavo giocando in Svezia e anche in Nazionale, stava andando bene ed ero pure il rigorista della squadra, quindi si parlava abbastanza di me. Avevo la possibilità di andare in Premier League in quel momento, però parlando con lui ricordo che era stato più concreto, spiegandomi bene sia ciò che mi interessava per il presente che per il futuro. Ha dissipato ogni mio dubbio".