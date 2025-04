L’ex calciatore: “Pulisic il volto di questo Milan. Solo Lautaro Martinez …”

"Non è che sia stato bravo con un solo allenatore. È stato bravo con Stefano Pioli, è stato bravo con Paulo Fonseca e ora è bravo con Sergio Conceição. Diverse situazioni, allenatori diversi che gli chiedono cose diverse, ed è stato il giocatore più costante fino ad oggi. Per un tifoso della nazionale maschile statunitense, questo dev'essere un momento emozionante per investire in Serie A, per investire in Pulisic. E la cosa spiacevole è che si tratta di questo Milan. È questa versione di questo gigante che è rimasta in bilico tra il nono e il decimo posto per gran parte della stagione. E non è stato un momento piacevole per la maggior parte dei tifosi, che siano del Milan o della Nazionale, se non per concentrarsi esclusivamente su Pulisic e la sua produttività". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, l’esperto: “Leao? Ecco la verità tra richiesta e futuro” >>>