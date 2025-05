Leonetti: “Approccio del Milan per Allegri: ecco la proposta sul piatto”

Milan, Leonetti rivela il retroscena su Allegri: e sull'offerta economica ...

Su Massimiliano Allegri: "Al Mondiale per club ci sarà Tudor in panchina, merita certamente un plauso enorme. Perché quando è arrivato, per portare la squadra in Champions aveva bisogno di un'impresa. E l'impresa l'ha effettivamente compiuta. Per quello che concerne Allegri, c'è un accordo non firmato con De Laurentiis, ma nelle ultime ore si sono mosse le due milanesi che potrebbero cambiare le carte in tavola. Mi risulta un forte approccio del Milan che avrebbe proposto al tecnico un biennale da 6 milioni l'anno con opzione per il terzo, ma ad oggi il Napoli è decisamente più avanti".