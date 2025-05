Panchina Milan, nuovi dettagli su Allegri: il Napoli, le idee di Tare e...

A tal proposito, Matteo Moretto, attraverso il suo profilo X, ha rivelato ulteriori dettagli su questo intreccio di panchine. Per Allegri, e quindi anche per il Milan, si dovrà attendere le possibili evoluzioni da Napoli, ma conferma che i rossoneri ci stanno seriamente provando per il tecnico livornese. Inoltre, Moretto svela che il Milan è alla ricerca di un "accentratore" e che Allegri racchiude molte di queste caratteristiche. Insomma, i tifosi rossoneri dovranno pazientare, poiché in gioco vi sono diverse dinamiche che attendono la loro risoluzione.