Lecce-Milan, Di Stefano: “Pulisic, Chukwueze e Loftus-Cheek: vi dico tutto”

Peppe Di Stefano, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle ultime di formazione in vista di Lecce-Milan

Le parole di Peppe Di Stefano in vista di Lecce-Milan

"Allenamento ancora di scarico per i giocatori che hanno giocato contro il PSG, perché è stata molto intensa quella partita. Il primo cambio è stato al 84′, quindi i giocatori hanno giocato praticamente una partita intera. Il resto oggi ha fatto un’amichevole, un test contro la Primavera, due tempi da 15 minuti. Domani la partenza direzione Lecce, Pioli non parlerà in conferenza stampa. Il sistema di gioco sarà il solito, la certezza è Loftus-Cheek dopo la grande prestazione in Champions e non ci sarà Pulisic, che rivedremo dopo la sosta. Al suo posto molto probabilmente giocherà Chukwueze. Per il resto vedremo un Milan copia e incolla rispetto a quello che ha giocato martedì sera contro il PSG". LEGGI ANCHE: Raveyre: "Milan tra i club migliori al mondo. Mi voleva il Chelsea, ma..."