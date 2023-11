Raveyre: “Milan tra i club migliori al mondo. Mi voleva il Chelsea, ma…”

Milan, le parole di Noah Raveyre

"Ho realizzato parte del mio sogno diventando professionista in uno dei club più grandi del mondo. Penso anche che i percorsi più complicati portino ai successi più grandi. Altri club come il Chelsea erano interessati, può far girare la testa, questo è certo. Ma mi interessava solo il progetto sportivo. Non volevo parlare di offerte che non portassero a nulla di concreto. A 18 anni non potevo contare su un progetto finanziario. Sappiamo che ci sono soldi in questo ambiente, ma lo spirito sportivo viene prima di tutto, perché sono giovane e il calcio è la mia passione". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Sfida al West Ham per il bomber svedese >>>