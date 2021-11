Leao: “Champions? Un punto è poco. Ibrahimovic è un fratello maggiore”

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni sul percorso in Champions League e su Zlatan Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di 'Repubblica', Rafael Leao ha parlato del percorso in Champions League del Milan e di Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole dell'attaccante portoghese. "In Champions League mancano due partite, due finali. Un punto in classifica è poco, meritavamo di più. La fiducia in noi stessi, la mentalità sono fondamentali per il successo, che uno sia calciatore o cantante. Zlatan è un fratello maggiore, gli sto sempre vicino. Lui sa che posso fare la differenza con i piedi, ma mi mostra che l'importante è la testa, restare sempre concentrato". Milan, le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del derby.