Milan, Pioli: “Derby partita storica e prestigiosa, non ci sono favoriti” | LIVE

Sul Derby che il Milan non vince in casa da 5 anni: "Prepariamo ogni partita per vincere, soprattutto questa. Sappiamo le difficoltà e la loro forza. Siamo solo alla dodicesima, non può essere decisiva. È importante per la classifica, per l'ambiente e il popolo, ma finisce lì. Ci darebbe tre punti, ma non possiamo guardare troppo avanti".