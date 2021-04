Lazio-Milan, Pancaro: “Difficile sopperire all’assenza d Ibrahimovic” | News

Giuseppe Pancaro, ex terzino di Lazio e Milan, ha parlato dell'assenza di Zlatan Ibrahimovic nella partita di questa sera

Giuseppe Pancaro, ex terzino di Lazio-Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport. Pancaro ha parlato anche dell'assenza di Zlatan Ibrahimovic dalla partita di questa sera dell'Olimpico: "Il Milan dovrà sopperire all'assenza di Zlatan con una prova di squadra, sapendo di non poter contare su un colpo del campione svedese. Il Milan attuale ha bisogno di Ibrahimovic, è un giocatore che sposta gli equilibri: difficile prescindere da uno così. Restano comunque elementi molto validi in squadra, vedi Gigio Donnarumma, Franck Kessié e Fikayo Tomori, che è stato un acquisto azzeccatissimo". Intanto ecco l'offerta del Milan per Ilicic.