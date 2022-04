Lazio-Milan, Marelli: “Il braccio di Luis Alberto è abbastanza largo” | News

Luca Marelli, ex arbitro, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al fallo di mano di Luis Alberto durante il match tra Lazio e Milan

Continua e continuerà a far discutere l'episodio dubbio al 38esimo minuto di Lazio-Milan. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo in favore dei rossoneri, il pallone ha colpito il braccio di Luis Alberto all'interno dell'area di rigore biancoceleste. Braccio abbastanza largo, con un calcio di rigore che probabilmente poteva pure starci. In merito a questo episodio, Luca Marelli ha espresso il suo parere ai microfoni di 'DAZN': "Il braccio di Luis Alberto è abbastanza largo rispetto al corpo, e tra l'altro lo spagnolo guarda il pallone. È un episodio molto molto dubbio, sul quale c'è ampio margine di discussione". Continua a seguire con noi la diretta testuale di Lazio-Milan