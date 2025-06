Il Presidente del club biancoceleste ha giurato che le offerte per i suoi non mancano: «Per Taty Castellanos mi hanno offerto 40 milioni di euro, idem per Nicolò Rovella, Mario Gila e Mattia Zaccagni. Poi 35 per Nuno Tavares, 25 per Gustav Isaksen e 15 per Alessio Romagnoli. Loum Tchaouna l’ho venduto a 15. Ma non voglio smantellare la squadra".