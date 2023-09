Lazio, Lazzari: “Milan? Affronteremo una squadra molto forte”

Intervistato dal canale ufficiale del club, Manuel Lazzari, difensore della Lazio, ha parlato in vista del match contro il Milan

Intervistato dai microfoni del canale ufficiale del club, Manuel Lazzari, difensore della Lazio, ha parlato in vista del match contro il Milan: "Affrontiamo la squadra capolista, una squadra molto forte che negli ultimi anni a San Siro è sempre stata difficile da affrontare. Ci sono grandi campioni però noi dobbiamo continuare su questa strada e cercheremo di andare lì a fare la nostra partita sperando in un risultato positivo per continuare questa striscia".