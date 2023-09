Milan-Lazio, le probabili formazioni: pochi dubbi per Pioli e Sarri

In casa Lazio c'è ansia per le condizione dell'ex della partita. Alessio Romagnoli ha subito una frattura composta delle ossa nasali e rimane in dubbio per il match di San Siro. Qualora non riuscisse ad essere presente, a difendere la porta di Provedel ecco Patric in coppia con Casale, mentre le fasce saranno occupate da Marusic e Hysaj. Il centrocampo a tre vedrà, invece, Kamada, Vecino e Luis Alberto. In attacco pochi dubbi per Sarri: la punta centrale sarà Ciro Immobile e sarà supportato da Zaccagni e Felipe Anderson.