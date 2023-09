Milan, Adli alla ribalta: con la Lazio la grande sfida che attendeva

Milan-Lazio non sarà importante solo per la classifica ma anche per Yacine Adli: il centrocampista è di fronte alla sfida che attendeva

Archiviata la scoppola del derby, il Milan riprende a correre e lo fa con due vittorie di fila. Prima il Verona e poi il Cagliari donano ai rossoneri la testa della classifica, seppur condivisa dall'Inter sconfitta a sorpresa dal Sassuolo. Ottime indicazioni dalle cosiddette seconde linee, che non sono affatto, e un gruppo che appare molto coeso nonostante la rivoluzione fatta in estate. Okafor segna il suo primo gol con la maglia rossonera, Chukwueze mostra sprazzi delle sue qualità, Pulisic cancella le opache prestazioni delle ultime uscite e Loftus-Cheek timbra il cartellino sottolineando le ottime capacità balistiche. C'è, tuttavia, un giocatore che non è arrivato durante il calciomercato appena concluso ma che viene visto come un vero e proprio acquisto: parliamo di Yacine Adli.

Finalmente Adli — Prima di discutere della sua prestazione c'è da fare una doverosa premessa. Adli è un giocatore del Milan da quasi due anni, contando anche il prestito al Bordeaux, e di lui abbiamo visto poco e nulla finora. Escludendo le amichevoli, nelle quali ha sempre fatto parte, l'algerino è stato un oggetto misterioso della rosa rossonera, tant'è che, durante la scorsa stagione, in molti invocavano il suo nome. Lo sconvolgimento di questa estate pareva dover coinvolgere anche lui e un suo trasferimento alla Salernitana per ritrovare Paulo Sousa, che lo ha elogiato in diretta nel post partita di Cagliari, sembrava cosa fatta. Adli, però, è rimasto. Così come è rimasto anche a gennaio quando tutti parlavano di lui in uscita. La perseveranza del giovane centrocampista è un dato da ammirare, poiché anche nei momenti più difficili non ha mai proferito alcuna parola.