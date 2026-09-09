Intervenuto in conferenza stampa, il ds della Lazio Angelo Fabiani ha voluto riservar alcune parole sull'addio di Mario Gila
Milan, Gonçalo Ramos è il miglior acquisto estivo della Serie A? Il duello con gli altri colpi
In occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo arrivo Diogo Leite, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, ha voluto spendere alcune parole su alcuni movimenti di mercato che hanno caratterizzato la sessione estiva dei biancocelesti, tra cui l'uscita di Mario Gila, approdato poi al Milan.
Milan, le parole di Fabiani (ds Lazio) su GilaFabiani ha voluto sottolineare come l'uscita del difensore spagnolo non sia stata una scelta fatta a cuor leggero, rivelando anche le cifre di alcune offerte rifiutate in passato per il calciatore:
«Sul mercato non facciamo delle operazioni tanto per farle. Io, ad esempio, avrei trattenuto Mario Gila, ho rifiutato un’offerta da venticinque milioni. Sapevo che anche Romagnoli sarebbe andato via, ma non potevo perderlo a zero».
Il dirigente del club capitolino ha voluto spiegare anche la gestione dei centrali, evidenziando l'equilibrio tra uscite ed entrate, fatte proprio per evitare si sovraccaricare il reparto con calciatori dalle caratteristiche molto simili.
La partenza di Gila, unita all'addio di Romagnoli, ex calciatore rossonero e biancocelesti, ha posto una svelta ben precisa sul tempismo dell'operazione, proprio per garantire alla Lazio un ricambio adeguato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA