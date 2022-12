Laporta: “Superlega? Tra un paio d’anni potrebbe essere realtà” | News

Intervenuto ai microfoni di 'Barça Tv', Joan Laporta ha parlato della Superlega. Queste le dichiarazioni del presidente del Barcellona: "Ci scommettiamo perché dobbiamo riformare il modo in cui funziona il calcio europeo. La Premier passerà da 5.000 milioni di euro a 7.000, La Liga passerà da 2.000 a 1.700: questa cosa rende più difficile la competitività. Noi competiamo perché abbiamo forza e un storia, ma gli inglesi hanno sempre più risorse: questa cosa deve cambiare. In primavera il Lussemburgo si pronuncerà e spero che sarà a favore dei club e della libera concorrenza europea. Stiamo lavorando per cambiare il modello di governance, penso che la sentenza avrà un'importanza simile a quella che ebbe la Bosman all'epoca. Questo non significa che i giocatori non continueranno ad avere un lavoro molto ben retribuito, ma ora anche i club hanno bisogno di questo supporto".