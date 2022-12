Calciomercato Milan – Maignan è ko: arriva subito Sportiello? Le ultime

Proprio per questo motivo il Milan starebbe pensando di far anticipare l'arrivo a Milanello di Marco Sportiello. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', il secondo portiere dell'Atalanta lascerà i bergamaschi a giugno a parametro zero per trasferirsi proprio in rossonero, ma l'emergenza in porta potrebbe indurre il Milan ad acquistarlo già a gennaio. Chiaramente i rossoneri dovrebbero pagare l'Atalanta per acquistare il cartellino del giocatore, anche se in realtà la squadra di Gasperini non sarebbe poi così disposta a lasciarlo andare già a gennaio. Nonostante ciò, il Milan offrirebbe un contratto più ricco a Sportiello rispetto ai 600mila euro guadagnati a stagione nel club nerazzurro.