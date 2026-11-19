De Winter e Hutchinson hanno incontrato i tifosi del Milan: le immagini dell'evento

Il mercato del Milan continua a far discutere, e ruota sempre di più attorno al nome di un nuovo possibile attaccante: stiamo parlando di Nicolò Tresoldi, giovane centravanti del Bruges che avrebbe tirato l'attenzione della dirigenza rossonera. Sull'eventuale operazione è voluto intervenire Vincenzo Sollitto, agente di mercato che, ai microfoni di TMW radio, ha voluto esprimere alcune perplessità sulla valutazione economica del giocatore.

Milan, le parole su Tresoldi

"Tresoldi viene da una bottega cara come quella del Bruges, è stato preso per 9 milioni e sono stati già rifiutati 35-40 milioni. E' un elemento validissimo Tresoldi, però esageriamo con le cifre, ma non solo per lui ma per tanti altri.

L'Agente ha avuto sottolineare come il Bruges parta da una posizione di forza nella trattativa, avendo acquistato il centravanti per circa 9 milioni di euro e avendo già respinto offerte molto superiori:

L'agente ha avuto analizzare anche la possibile convivenza tra Tresoldi e Ramos, evidenziando alcune difficoltà dal punto di vista tattico:

Chi prendi? Vedi chi si sposa meglio con le caratteristiche tecniche di Amorim. Tresoldi è più punta di Ramos, per farli giocare insieme dovrebbe fare 4-4-2 e il Milan rischia di perdere equilibrio."

Una valutazione che porta ad interrogarsi anche sulle uscite, con Francesco Camarda sempre più verso il prestito. Proprio sul giovane attaccante italiano , Sollitto ha espresso molteplici perplessità, invitando il Milan a riflette attentamente prima di effettuare qualsiasi mossa:

"E poi bisogna vedere chi può uscire dal Milan, vedi Camarda. Dispiace, perché si mette a rischio la carriera di un bravo giocatore italiano. lo ci rifletterei se spendere questi soldi o dare più minutaggio a Camarda