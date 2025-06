L'agente: 'Modric-Milan? Trasferimento facile. In rossonero sarà migliore ...'

Sul trasferimento di Luka Modric al Milan: "Gli italiani ne parlano come se fosse scontato. Quel trasferimento è molto facile da realizzare perché è un free agent e tutto dipende dalla sua volontà. Non ci possono essere complicazioni. Mi aspettavo che andasse in MLS, ma in questo modo rimane in Europa e la vita è probabilmente più facile per lui. È un buon club per lui perché il Milan, dopo il Real, è probabilmente il secondo club in Europa in termini di trofei. Il problema del Milan è che non è a quel livello da molto tempo, ma è un gigante. Hanno una squadra debole e Modrić potrà dare più contributo al Milan che al Real, il che significa che sarà un giocatore migliore la prossima stagione al Milan di quanto non lo fosse al Real".