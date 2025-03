Ignazi La Russa, presidente del Senato e tifoso dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla fede di Xi Jinping per il Milan

Ignazio La Russa, presidente del Senato e tifoso dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni questa mattina in merito alla presunta fede per il Milan di Xi Jinping, presidente della Cina. Il politico italiano, che non si è mai tirato indietro quando si è trattato di pungolare i cugini rossoneri, come spesso fatto anche dal suo collega Matteo Salvini a parti inverse, ha infatti avuto un vertice con Han Zhen, numero due della Repubblica Popolare cinese.