Juventus Next Gen, Crespi: “Maignan è il mio modello”

Intervistato dal canale Twitch dei bianconeri, il portiere della Juventus Next Gen Gian Marco Crespi ha parlato della sua esperienza a Torino e del sogno diventato realtà. "Un giorno mi ha chiamato il mio agente e mi ha detto che la Juventus era interessata a me, io ero sereno e pensavo che le possibilità fossero poche. Poi la notte ho iniziato a pensarci, non mi sembrava vero. Mi sono ambientato subito, sono emozioni uniche ed indescrivibili. La Juventus è un altro mondo".