Bilancio Milan 2022-2023, la previsione fa sorridere tutti: i numeri

'Calcio e Finanza' ha riportato la previsione di bilancio del Milan per la stagione in corso, 2022-2023. Una notizia che, in casa rossonera, deve far davvero sorridere tutti. Sin dall'avvento del fondo Elliott alla guida del club rossonero (luglio 2018), il Milan ha infatti intrapreso un percorso di risanamento che è andato avanti a spron battuto in tutti questi anni. Anche il nuovo proprietario, il fondo RedBird di Gerry Cardinale, vuole gestire il club di Via Aldo Rossi in continuità con il suo predecessore.