Douglas Costa, ala brasiliana che ha vestito la maglia bianconera tra il 2017 e il 2020, prova ad indovinare risultato e marcatori di Juventus-Milan

Matteo Chini
- Milano
Le probabili formazioni di Juventus-Milan, partita della 3^ giornata della Serie A 2026-2027

Juventus-Milan, le probabili formazioni: Spalletti si affida a Nico González, Amorim ne cambia tre

Alle ore 20:45, le porte dell'Allianz Stadium di Torino si apriranno su Juventus-Milan, match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento a punteggio pieno: i rossoneri di Ruben Amorim hanno conquistato due vittorie contro Torino e Venezia, mentre i bianconeri di Luciano Spalletti hanno ottenuto 6 punti contro Frosinone e Parma. Intervistato in esclusiva da 'Telelombardia' anche Douglas Costa ha detto la sua sulla sfida in programma questa sera.

Juventus-Milan, il pronostico di Douglas Costa

Secondo il brasiliano, che ha vestito la maglia della Juventus dal 2017 al 2020, i bianconeri riusciranno a vincere contro il Milan. Douglas Costa ha indicato anche i nomi dei possibili marcatori:
"Juventus-Milan è sempre una partita importante. Mi auguro che sia una bella sfida e che i bianconeri possano imporsi. Sarò a Torino per vedere la partita. Quanto finisce? 2-1 per la Juve, segnano Conceicao e McKennie".
Douglas Costa

Le parole su Allegri

Prima di concludere, il brasiliano si è espresso anche su Massimiliano Allegri, ex allenatore di Milan e Juventus, attualmente alla guida del Napoli. Douglas Costa si è allenato agli ordini del tecnico livornese alla 'Continassa' tra il 2017 e il 2019:
"È un po' di anni che non parlo con mister Allegri, però mi vuole sempre bene. Ho un bel ricordo della Serie A, perché quando vinci hai sempre dei bei ricordi. Ho vinto tre anni lì con loro, tre scudetti, quindi ho dei bei momenti con la Juve.

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