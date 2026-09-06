Alle ore 20:45, le porte dell'Allianz Stadium di Torino si apriranno su Juventus-Milan, match valido per la 3ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento a punteggio pieno: i rossoneri di Ruben Amorim hanno conquistato due vittorie contro Torino e Venezia, mentre i bianconeri di Luciano Spalletti hanno ottenuto 6 punti contro Frosinone e Parma. Intervistato in esclusiva da 'Telelombardia' anche Douglas Costa ha detto la sua sulla sfida in programma questa sera.

Juventus-Milan, il pronostico di Douglas Costa

"Juventus-Milan è sempre una partita importante. Mi auguro che sia una bella sfida e che i bianconeri possano imporsi. Sarò a Torino per vedere la partita. Quanto finisce? 2-1 per la Juve, segnano Conceicao e McKennie".

Le parole su Allegri

"È un po' di anni che non parlo con mister Allegri, però mi vuole sempre bene. Ho un bel ricordo della Serie A, perché quando vinci hai sempre dei bei ricordi. Ho vinto tre anni lì con loro, tre scudetti, quindi ho dei bei momenti con la Juve.

Secondo il brasiliano, che ha vestito la maglia delladal 2017 al 2020, i bianconeri riusciranno a vincere contro ilha indicato anche i nomi dei possibili marcatori:Prima di concludere, il brasiliano si è espresso anche suex allenatore di, attualmente alla guida del Napoli.si è allenato agli ordini del tecnico livornese alla 'Continassa' tra il 2017 e il 2019: