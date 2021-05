Juventus-Milan, Di Stefano: “Brahim Diaz ha caratteristiche uniche” | News

Peppe Di Stefano ha svelato il possibile 11 titolare che scenderà in campo contro la Juventus: in avanti chance dal 1' minuto per Brahim Diaz

Peppe Di Stefano, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha svelato le probabili scelte di formazione di Stefano Pioli per la gara di domani sera contro la Juventus. Diversamente da quanto vociferato nelle ultime ore, il modulo scelto dovrebbe essere il consolidato 4-2-3-1 ma avrà un nuovo interprete sulla trequarti, ovvero Brahim Diaz. Queste le parole dell'inviato. "Il Milan scenderà in campo con il solito 4-2-3-1 ma che potrebbe essere inteso anche come 4-4-2. In difesa confermata la coppia centrale composta da Kjaer e Tomori, dunque Romagnoli dovrebbe partire dalla panchina. Ritornando sul reparto avanzato, giocherà Brahim Diaz. E' vero, ha giocato poche volte dal primo minuto ma è un giocatore che ha caratteristiche uniche in questa squadra. E' meno difensivo ma può far male con la sua velocità. Certo, considerata la sua statura non avrà vita facile con i giganti della Juventus, ma chissà se questa mossa non risulterà vincente. Pioli, dunque, schiera i fedelissimi, eccezion fatta per Brahim Diaz, con Rebic e Leao che non partiranno titolari". A proposito di formazione, ecco i probabili 11 scelti da Pioli per Juventus-Milan.