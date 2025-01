Juventus-Milan, Conceicao: “Leao out, Pulisic e Musah non hanno i 90′”

Su come sta Rafael Leao e sulla condizione degli altri reduci da infortunio : "Christian Pulisic ha fatto con il gruppo, anche se qualche dolore c'è. Leao è fuori. Anche Yunus Musah è tornato adesso con il gruppo, vediamo che giocatori sono disponibili seriamente. Sicuramente se questi possono andare sul campo non hanno i novanta minuti. Dobbiamo fare questa gestione e mettere in campo una squadra competitiva. I ragazzi hanno capito cosa dobbiamo fare per migliorare il loro rendimento".

"Modulo? Dipende dalle strategie per la partita. Su mio figlio Francisco"

Sull'idea tattica che Conceicao ha per il Milan: "Questo per me non è tanto importante, perché la base può essere 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, 3-4-3 .... Quello dipende anche dalle strategie per la partita. L'importante è la dinamica dei ragazzi, quello che fanno con e senza palla, essere una squadra compatta, aggressiva, sapere dove pressare l'avversario. So che non è facile passare tutto questo in pochi giorni ma abbiamo cercato di dare il massimo ed essere obiettivi per quello che vogliamo per questa partita. Fra qualche settimana saremo a un livello diverso, sono sicuro".