Juventus-Milan, Conceicao: “I giocatori non sono bambini. Devono capire che …”

Supercoppa Italiana, Juventus-Milan: così Conceicao alla vigilia

Sull'obiettivo finale per il Diavolo: "Per essere in finale dobbiamo battere la Juve. Loro sono una squadra con molta qualità a livello individuale, con giovani bravi. Non fanno tanti gol, ma ne prendo anche pochi e sono la miglior difesa in Italia. Noi dobbiamo lavorare per affrontare queste caratteristiche. Poi noi abbiamo la nostra strategia. Vero, non abbiamo tanto tempo, ma abbiamo fatto alcune piccole cose che a me piacciono per vincere queste partite. Testa alta, molta voglia, molta fame, disponibilità per passare e andare in finale".