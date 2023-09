Juventus, Allegri: “Inter, Napoli e Milan sono le tre sopra le altre”

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato del Milan in vista della lotta Scudetto

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato del Milan in vista della lotta Scudetto: "Domani sfidiamo una squadra solida, D'Aversa è un ottimo allenatore e a Lecce sta facendo bene. Giocano molto bene, hanno calciatori tecnici e sono solidi. Poi hanno Corvino che è molto bravo, uno dei direttori più esperti che riesce sempre a costruire buone squadre come quella della scorsa stagione".