Juventus, Allegri: “Noi favoriti? Parlare di queste cose non serve a nulla”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus , Massimiliano Allegri , ha parlato in vista della lotta scudetto in risposta alle parole di Stefano Pioli . L'allenatore del Milan , infatti, aveva rivelato che, secondo lui, i favoriti alla vittoria finale erano proprio i bianconeri. Ecco le parole di Allegri .

"In questo momento guardare la classifica è poco importante anche se rimanere nelle prime 4 ci farebbe lavorare in modo più sereno e tranquillo. Il nostro obiettivo è arrivare nelle prime 4. La squadra sta crescendo. Noi favoriti? Parlare di queste cose non serve a nulla. Non è un'equazione esatta che chi non gioca la Champions è favorita per il campionato".