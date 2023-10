Milan, il calciomercato brilla sul campo: da Pulisic a Okafor

Bene Okafor — La rosea parla anche di Okafor: per lui primo gol a San Siro e secondo consecutivo. Ha già eguagliato il contributo di Divock Origi un anno fa: Pioli può aver trovato un vice Giroud. L'allenatore rossonero ha speso belle parole per lui. Non trovava due gol consecutivi da novembre 2022, in Austria.

Reijnders imprescindibile — Dal calciomercato estivo, continua la rosea, Furlani e di Moncada hanno portato a centrocampo Reijnders e Musah, nuove opzioni per la mediana. L’olandese è già imprescindibile: ha giocato 585’ in A, il più utilizzato da Pioli. Cinque volte su sette è rimasto in campo 90’. Yunus Musah in mezzo è la prima alternativa, può giocare in regia, ma è un jolly tuttofare. Ha dato un contributo prezioso, nella lotta di centrocampo e anche in appoggio all’azione d’attacco. LEGGI ANCHE: Adli pareri discordanti, ma San Siro ha già parlato

