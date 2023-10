Milan, Adli pareri discordanti: ma San Siro ha già parlato

I rossoneri vincono contro la Lazio. In campo da titolare per il Milan Adli. I voti e i pareri si dividono. Ma come ha giocato il rossonero?

Un'altra vittoria per il Milan che batte per 2-0 la Lazio. La sfida di San Siro è stata decisa dall'ottimo secondo tempo dei rossoneri. Due sgasate di Rafael Leao hanno permesso prima a Pulisic e poi a Okafor di segnare le due reti che hanno deciso la gara. In campo a centrocampo la prima da titolare in casa di Yacine Adli. Il centrocampista rossonero, alla seconda presenza consecutiva, fa discutere, ma fanno discutere specialmente i voti e i commenti dei quotidiani sul francese. Andiamo a vederli.