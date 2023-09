Milan-Lazio, Adli esce per Pobega: standing ovation di San Siro

Al minuto 69' esce Adli per Pobega. Standing ovation di tutto San Siro per il centrocampista del Milan. Grande partita del rossonero

Il Milan sta giocando contro la Lazio. Dopo un primo tempo molto fisico. Al 60' assist di Leao: Pulisic al volo non sbaglia. 1-0 per il Milan. I rossoneri stavano spingendo tantissimo, il vantaggio è meritatissimo. Al minuto 69' esce Adli per Pobega. Standing ovation di tutto San Siro per il centrocampista del Milan.