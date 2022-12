Juventus, Agnelli: “Ribadisco la correttezza dell’operato della società”

Intervenuto in conferenza stampa durante l'Assemblea degli Azionisti della Juventus, Andrea Agnelli ha rilasciato le sue ultime dichiarazioni da presidente bianconero. Queste le sue parole: "Sono perfettamente consapevole che quando tutto va bene sono grandissimi applausi e grandissimi pacche sulle spalle, mentre quando le cose non vanno bene come uno auspicherebbe invece la gente è più veloce a criticare qualsiasi attività che si è svolta e voltare le spalle. Ribadisco la correttezza dell'operato da parte della società anche condiviso da una serie di esperti per quanto riguarda le vicende di natura contabile. Ringrazio tutti, chi mi ha criticato e chi no". Ibrahimovic, tre anni fa il suo ritorno al Milan: dalle stalle alle stelle.