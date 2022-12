Ibrahimovic, tre anni fa il suo ritorno al Milan: dalle stalle alle stelle | News

Tre anni fa il Milan annunciava il ritorno di Zlatan Ibrahimovic: da allora, i rossoneri hanno scalato posizioni fino a vincere lo scudetto

Enrico Ianuario

Il 27 dicembre 2019 è la data del nuovo 'anno zero' del Milan. Tre anni fa, infatti, i rossoneri annunciavano il ritorno a casa di Zlatan Ibrahimovic qualche giorno dopo la famosa sconfitta contro l'Atalanta per 5-0. L'acquisto del 38enne lasciava perplessi tanti, troppi tifosi, anche se lo stesso Ibrahimovic aveva sin da subito messo le cose in chiaro: "Non sono qui per fare la mascotte", disse durante la conferenza stampa di presentazione. Una sorta di promessa mantenuta, in quanto è stato insieme a Pioli, Maldini e Massara uno degli artefici della rinascita rossonera.

Nonostante sia stato spesso colpito da infortuni più o meno gravi, Ibrahimovic dal gennaio 2020 ad oggi ha disputato 74 partite segnando la bellezza di 36 gol, un numero incredibile considerata l'età dello svedese. Oltre a dare il suo contributo in campo, Ibrahimovic è stato fondamentale anche per aver trasmesso la cultura del lavoro e del sacrificio ad un gruppo giovanissimo, diventandone il leader indiscusso dopo tanti anni passato ad essere il campione tra i campioni. Il Milan ha scoperto un nuovo Ibrahimovic, così come Ibrahimovic ha scoperto un nuovo Milan.

Al suo arrivo trovò una squadra che non se la passava affatto bene, ma in poco più di due anni il Milan è passato dal qualificarsi in Europa League a vincere lo scudetto. La squadra ha avuto una crescita incredibile in un lasso di tempo nemmeno poi così ampio, ma con Ibrahimovic tutto è possibile. Così come è stato possibile per lui aiutare la squadra giocando diverse partite con un ginocchio malandato, risultando fondamentale in determinate partite (come contro la Lazio, suo l'assist per il gol di Tonali). Di Ibrahimovic ormai abbiamo avuto modo di conoscere lati positivi e negativi del giocatore, ma è la grandezza dell'uomo che continua a stupire. Tra dichiarazioni e tweet di un egocentrismo smisurato, Ibrahimovic è riuscito a calarsi perfettamente in un Milan completamente diverso da quello lasciato nel 2012.

Col senno di poi, per gli scettici adesso è diventato facile supportare questa squadra e la giusta scelta della società di acquistare Zlatan Ibrahimovic. Probabilmente solo lui poteva dare una grandissima mano al Milan, club che ha sempre apprezzato più di tutti quelli in cui ha giocato durante la sua strepitosa carriera. A 41 anni se l'è dovuta vedere con il secondo infortunio più grave della sua vita, ma nonostante l'età è quasi pronto per ritornare in campo. Ad aiutare la squadra, non per fare la mascotte.